Житель Оренбурга, который обманывал пенсионеров по всей России, задержан

27.02.2020, 11:06, Новости дня

Житель Оренбурга, который обманывал пенсионеров по всей России, задержан. Используя сайт объявлений, 35-летний мошенник занимался кражей денег с банковских карт.

Как уточняет ГТРК "Оренбург", он орудовал на протяжение двух лет. Искал объявления о продаже товаров, которыми пользуются люди преклонного возраста — ходунки, ортопедические матрасы и инвалидные кресла. Затем связывался с владельцами и под видом покупателя убеждал жертву сообщить ему данные банковских карт, так как он находится в другом городе. После этого со счетов у доверчивых пенсионеров исчезали деньги. Уже доказано, что предприимчивый оренбуржец присвоил более ста тысяч рублей.

Мошенника задержали. Ему грозит до шести лет тюрьмы по статье "Кража в крупном размере".

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ГТРК "Оренбург"



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