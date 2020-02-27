Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Италию, Корею и Иран

27.02.2020, 11:06, Новости дня

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) рекомендует российским туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Корею и Иран из-за угрозы коронавируса.

Ростуризм принял такое решение после полученной информации от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия. В этих странах ускорилось распространение вируса.

По данным службы, в этих странах есть угроза безопасности жизни, здоровья туристов и заражением новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ростуризм рекомендует "приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Итальянскую республику, республику Корея и Исламскую республику Иран до нормализации эпидемиологической обстановки в данных странах".

Ростуризм напоминает, что в такой ситуации туристы имеют право требовать расторжения договора с туроператором, или изменения его условий.

Туроператор обязан вернуть все ранее уплаченные деньги при расторжении договора до начала путешествия, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристических услуг.

Ростуризм рекомендует российским туристам, ранее оказавшимся в Италии, Корее и Иране не покидать территорию гостиниц, и других мест временного пребывания, за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета.