«Будившим» до смерти мужчину электрошокером полицейским предъявили обвинение

27.02.2020, 11:05, Новости дня

Двоим бывшим полицейским в Иркутске после смерти мужчины, которого они «пытались разбудить» электрошокером, предъявили обвинения в превышении полномочий, они отправлены в СИЗО, информирует региональный СК.

О резонансной истории, которая произошла еще на прошлой неделе, стало известно в четверг во время депутатских слушаний в городской думе Иркутска. По информации депутата Александра Квасова, 24-летний молодой человек уснул в такси. Прибывшие на место полицейские решили «разбудить» его электрошокером, после чего житель Иркутска скончался.

Начальник межмуниципального управления МВД РФ «Иркутское» Олег Савин подтвердил данную информацию и сообщил, что сотрудники ППС уже уволены. Как уточняет пресс-служба областного ГУМВД, причинно-следственная связь между смертью пассажира и ударом электрошокера пока достоверно не установлена.

«По версии следствия, ночью 15 февраля сотрудники ППС, превышая свои должностные полномочия, применили в отношении молодого человека спецсредство без достаточных на то оснований. В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Арестованным грозит до десяти лет заключения по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий».

Как сообщала мать погибшего, причиной смерти ее сына стала острая сердечная недостаточность.



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