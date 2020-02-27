В СПЧ рассказали об активизации работы экспертного совета при ЦИК

27.02.2020, 11:05, Новости дня

«Гражданам и организациям, занимающимся обеспечением избирательных прав, нужна помощь ЦИК и государственных органов, которые будут их направлять, не давая политиканам поглотить эту благородную работу», – сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Игорь Борисов, комментируя предстоящее заседание Научно-экспертного совета при ЦИК РФ (НЭС).

«Надеюсь, сегодняшняя дискуссия поднимет активность экспертного и электорального сообщества, включая политологов, социологов, юристов и правозащитников», – сказал член президентского Совета по правам человека, председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов.

Он пояснил, что заседание связано с уже начавшейся подготовкой к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. При этом собеседник отметил, что ему «порой обидно и больно за российскую общественность», которая позволяет себя втягивать в ненужные игры «заинтересованных лиц, в том числе зарубежных»

«Это, кстати, отмечалось и в деятельности НЭС при ЦИК. Странно, что зачастую деятельность совета не велась, а публичные заявления от имени НЭС продолжали попадать в СМИ. Более того, эти заявления порой напрямую коррелировали с высказываниями некоторых радикальных политиков или даже с мнением отдельных западных держав. На мой взгляд, такие вещи не соответствуют содержательной деятельности Научно-экспертного совета и позиции гражданского общества России», – добавил Борисов.

«Поэтому сегодня мы обсудим меры по совершенствованию работы с экспертным сообществом, ситуация этого требует. По результатам обсуждения будут приняты решения о дальнейшей судьбе Научно-экспертного совета. При этом подчеркну: речь о реформе НЭС не идет. Речь идет о совершенствовании работы совета, редизайна, и различных формах сотрудничества НЭС и ЦИК», – отметил собеседник.

По его словам, годы работы НЭС показали, что в деятельности гражданского общества, которая соприкасается «с такой острой и тонкой сферой, как реализация избирательных прав граждан», должно непременно присутствовать содействие государственных органов.

«В противном случае граждане и профильные организации рискуют попасть под влияние недобросовестных деятелей. Потому тем, кто занимается обеспечением избирательных прав, нужна помощь государственных органов и ЦИК, которые будут их направлять, не давая поглотить эту благородную работу некоторым политиканам», – заключил Борисов.

Напомним, в среду ЦИК начал принимать нормативно-правовые акты для подготовки к общероссийскому голосованию по Конституции. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Ранее сенатор Андрей Клишас в ходе встречи рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом Владимиром Путиным предложил провести голосование по поправкам 22 апреля и сделать этот день выходным.

Напомним, 20 января президент Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

Путин сообщал, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства призывал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.