Андрей Разин ответил на слова Льва Лещенко по поводу обращения к психиатру

27.02.2020, 11:04, Разное

Основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин резко ответил на слова эстрадного исполнителя Льва Лещенко. Музыкант в эфире канала «Россия-1», узнав о подаче судебного иска против себя, назвал продюсера «сбитым летчиком, которому стоит обратиться к психиатру».

По словам Андрея Разина, он удивлен, что ему предлагают лечиться, иронично отметив, мол, ранее он уже проходил медицинскую комиссию в Институте им. Сербского. Результаты проверки показали, что он абсолютно здоров и не нуждается в чьей-либо помощи. Кроме того, продюсер призвал Льва Лещенко прекратить его оскорблять и прийти в суд, чтобы защитить свою честь. Также Андрей Разин напомнил, он до сих пор женат, имеет двух детей (один из них уже скончался) и дает до 90 концертов в год.

Конфликт между продюсером и Львом Лещенко разгорелся, когда последний решил заступиться за Юрия Шатунова, который до этого вступил в перепалку с Андреем Разиным. Лев Лещенко нелестно отозвался о музыкальном творчестве шоумена, а тот подал на него в суд, обвинив его в клевете.