Смартфон Vivo Z6 выйдет с небольшой селфи-камерой

27.02.2020, 11:04, Разное

Совсем скоро состоится официальная презентация нового смартфона Vivo Z6, который будет поддерживать сеть пятого поколения. Среди особенностей аппарата — наличие маленькой фронтальной камеры.
Смартфон Vivo Z6 обладает врезанным в дисплей селфи-камер с диаметром отверстия 3,85 мм, хотя при этом экран занимает больше 90% площади лицевой стороны. Главная камера имеет основной датчик с разрешением 48 Мп, объектив с диафрагмой F/1,79. Остальные три модуля помогут выполнить портретную, широкоугольную и макросъемку на дистанции до 4 см.

Объем аккумулятора смартфона Vivo Z6 составляет 5000 мАч, новинка китайской компании поддерживает опцию быстрой зарядки мощностью 44 Вт и обладает эффективной системой жидкостного охлаждения. На задней стороне панели находится дактилоскопический датчик. Премьера смартфона намечена на 29 февраля.

На территории РФ китайский производитель занимается реализацией своей продукции с 2017 года. В первом квартале того года фирма поставила больше 600 миллионов девайсов, благодаря чему расположилась на пятой позиции в общемировом перечне изготовителей смартфонов.



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