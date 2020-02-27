Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в ряд стран из-за коронавируса

27.02.2020, 10:58, Новости дня

Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Республику Корея в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в этих странах.

«Роспотребнадзор проинформировал Ростуризм о наличии угрозы безопасности жизни и здоровья туристов в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, связанной с участившимися случаями заражения новой коронавирусной инфекции», – сообщается на сайте Ростуризма. 

Отмечается, что российским туроператорам стоит приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в эти страны до нормализации эпидемиологической обстановки. 

Туристы могут требовать полного возврата средств при отмене туров. Самостоятельные туристы, которые покупали отдельные туруслуги, вправе обращаться с этой целью по месту их приобретения.

На сегодняшний день в Италии находятся около 7 тыс. российских организованных туристов. Когда все они вернутся в Россию, пока уточняется, отметили в Ростуризме.

Тем временем Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что из-за распространения коронавируса россияне стали активнее отменять туры в Италию, передает ТАСС.

«По словам туроператоров, отказы от Италии до последнего заявления Роспотребнадзора и Ростуризма носили единичный характер, а сейчас активизировались, и пика обращений можно ждать в ближайшие дни», – говорится в сообщении РСТ.

В союзе считают, что озвученные ведомствами рекомендации дают туристам основания претендовать на полный возврат стоимости тура в случае отказа. 

При этом в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) считают, что пока отказ по-прежнему возможен лишь с вычетом фактически понесенных туроператором расходов. Если турфирма успела потратить средства на оформление туристу визы, предоплату отеля, авиабилетов и других услуг, эти средства не могут быть возмещены. 

Между тем первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в Алжире, Грузии, Дании, Норвегии, Пакистане и Эстонии.

Южная Корея стала крупнейшим очагом коронавирусной инфекции за пределами Китая. Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения Республики Корея сообщил, что количество зараженных в стране увеличилось на 334 и достигло 1595 человек, 12 пациентов умерли.

В среду РФ решила остановить авиасообщение с Южной Кореей. В связи с распространением коронавируса Южная Корея и США решили отложить командно-штабные учения. 

По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в РФ не выявлено. 

«За период мониторинга зарегистрирован 1161 заболевший с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим – респираторные инфекции, 67 – грипп А, 53 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая коронавирусная инфекция», – говорится в сообщении.

По последним данным, под медицинским наблюдением в РФ остаются 8153 человек. Всего с 31 декабря досмотрено более 374 тыс. прибывших из Китая.

В четверг сообщалось, что в Китае коронавирусом заразились около 78,5 тыс. человек. 

Ранее первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены в Норвегии, Румынии, также их зафиксировали в Северной Македонии, Финляндии, Пакистане, Греции и Бразилии, Грузии. В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Огневую мощь «Арматы» сравнили с зарубежными аналогами

17.01 / Назван самый простой способ сжечь лишний жир

06.02 / Товарооборот РФ и Британии вырос на четверть

13.01 / Украинские спасатели обнародовали видео с места поиска и сортировки обломков украинского самолета в Иране. Видео

18.02 / Клишас: Поправки в Конституцию вынесут на голосование одним пакетом

12.02 / В Турции пожаловались на проблемы с отправкой помидоров в Россию

06.02 / Россияне столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung

28.01 / Россия закрывает границу с Китаем на фоне эпидемии коронавируса

04.01 / Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

01.02 / Первый случай заболевания новым коронавирусом подтвердился в Испании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика