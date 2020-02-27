Ростутризм рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса

27.02.2020, 10:57, Новости дня

Федеральное агентство по туризму рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса. Cообщение опубликовано на сайте ведомства.

Ведомство также рекомендует в обязательном порядке информировать туристов о текущей эпидемиологической обстановке в трех странах. В Ростуризме напомнили операторам, что по российским законам в сложившихся обстоятельствах туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора или изменения его условий.

Туристам, которые уже оказались в одной из этих трех стран, ведомство рекомендовало не покидать территорий гостиничных комплексов, за исключением организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета.

Рекомендации Ростуризма поступили после того, как в Италии, Южной Корее и Иране были зафиксированы вспышки заболеваний новым типом коронавируса. Так, числоподтвержденных случаев заражения в Италии превысило 200, 4 человека скончались. В стране введены исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения заболевания. Карантин ввели в 12 городах провинций Ломбардия и Венето. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине. В школах отменили занятия. Кроме того, отменены футбольные матчи и мероприятия Венецианского карнавала.

Число зараженных вирусом в Южной Корее уже превысило 100 человек. Ещё 1860 проходят проверку. 21 из 22 новых случаев заражения в Южной Корее обнаружены в провинции Кёнсан-Пукто и городе Тэгу, еще один случай подтвержден в Сеуле. 20 февраля власти страны зарегистрировали первую смерть инфицированного коронавирусом COVID-2019. Ранее заболевший был госпитализирован, ему оказывали медицинскую помощь.

В Иране на этой неделе зафиксировано 28 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших превышает 140 человек. 22 из заболевших погибли.

Ранее российские власти ввели запрет на выдачу виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных. Кроме того, с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей всех компаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры».