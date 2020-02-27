Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойников

27.02.2020, 10:57, Новости дня

Президенту России Владимиру Путину в начале 2000-х годов предлагали использовать двойников, но он отказался. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, идеи о привлечении дублеров возникали в начале 2000-х годов. Предлагалось, что двойники Путина смогут замещать его на мероприятиях, которые небезопасны для президента. Путин отметил, что отказался от этой идеи, хотя были тяжелые времена борьбы с терроризмом.

«Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — сказал президент.

Путин поделился также, что предпочитает телефон специальной связи современным гаджетам. .«Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента», — сказал он.

Путина несколько раз спрашивали о двойниках, и каждый раз он отрицал, что такая идея существовала. В 2015 году его спросили о двойнике после пресс-конференции. «Нет у меня двойников. Зачем они мне?» — сказал президент.