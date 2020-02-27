Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы

27.02.2020, 10:52, Новости дня

В Евросоюзе в скором времени могут обязать производителей смартфонов снова выпускать устройства, которые имеют съемные аккумуляторы.

В частности, местные власти уже неоднократно высказывали недовольство тем, что для смены неисправного аккумулятора необходимо обращаться к специалистам, тогда как ранее эту работу можно выполнить самостоятельно путем открытия крышки. Благодаря возврату прежней системы не появится лишних поводов для того, чтобы обращаться в специализированные сервисные центры.

Европейские власти намерены существенно сократить объемы электронных расходов путем решения проблемы с заменой аккумуляторов. Однако окончательное решение по данному вопросу в настоящее время не принято.