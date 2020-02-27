Все изменения в Конституцию решили ввести одновременно

27.02.2020, 10:44, Новости дня

Все изменения в Конституцию в случае их поддержки на общероссийском голосовании вступят в силу одновременно, сообщил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в основной закон, сенатор Андрей Клишас.

Клишас сообщил, что «подготовлена редакция поправок, в соответствии с которой после общероссийского голосования, в случае поддержки со стороны граждан, все изменения в конституцию вступят в силу одномоментно, включая и те, которые передают ряд полномочий президента Федеральному собранию», передает ТАСС.

По словам сенатора, все поручения президента по поправкам, которые были даны на его встрече с рабочей группой 26 февраля, будут доработаны и внесены в Госдуму до 2 марта.

Не исключается, что «ряд новых поправок, которые обсуждались вчера на рабочей группе в Кремле, будут внесены в Госдуму президентом».

Все сопредседатели рабочей группы примут участие в заседании Госдумы 10 марта, когда предполагается рассмотреть законопроект о поправке в Конституцию во втором чтении.

«После 2 марта в работе профильного комитета Госдумы при рассмотрении поправок в конституцию готовы принять активное участие все сенаторы, которые выступили авторами поправок. Обсуждение обязательно должно учесть позиции людей, которые были высказаны в регионах», – сообщил парламентарий.

Ранее было определено время голосования по Конституции. До этого сообщалось, что день голосования по Конституции решено сделать оплачиваемым выходным.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.