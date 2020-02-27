«Сильно». Monatik выпустил клип с использованием виртуальной реальности. Видео

27.02.2020, 10:42, Новости дня

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Видео: MONATIK / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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