Чапкис: Нас начинало с Вирским 120 человек, сейчас я один остался

27.02.2020, 10:42, Новости дня

Украинский хореограф, народный артист Украины Григорий Чапкис рассказал в интервью журналисту, основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону, что 27 лет проработал в Национальном заслуженном академическом ансамбле танца Украины и восхищался его художественным руководителем, знаменитым балетмейстером и хореографом Павлом Вирским. 

Вирский с 1955 года и до своей смерти в 1975 году руководил ансамблем. 

«[Первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир] Щербицкий пригласил его на работу в Киев. В 55-м приехал Павел Павлович [Вирский] в коллектив, в котором я уже работал 10 лет. Это была потрясающая школа. Я день и ночь молюсь на Вирского. Он меня создал, он меня вырастил. Я хочу быть на него похожим. Я и сейчас делаю замечания: допустим, моим студентам говорю: «У вас две правых, но нет левой ноги». Я шучу и вспоминаю, что где-то я это уже слышал. Это от Вирского», – рассказал Чапкис. 

Он назвал Вирского выдающимся хореографом и неординарным человеком.

«Вот мы жили в одном доме. Я смотрю: рано утром он идет с бидоном для молока. Потому что у дерева собиралась очередь. Потому что в 9 часов подъезжала бочка с молоком, и давали не более трех литров в одни руки. И там милиция стояла, чтобы не было драк. И вот он идет. Обыкновенный человек. Через час мы встречаемся в балетном зале. Заходит Вирский – совершенно другой человек», – вспомнил хореограф.

По его словам, у Вирского были выматывающие репетиции, но «в первую очередь он издевался над собой». Чапкис рассказал, что в «50 с лишним лет» Вирский делал двойные туры, но и от членов своего коллектива требовал «синхронности, ритмичности, музыкальности, выразительности». 

Когда Вирский возглавил ансамбль, в нем было примерно 120 человек, продолжил хореограф.

«Дима, нас начинало с Вирским 120, сейчас я один остался. Да, все ушли. Еще пару старушек есть, но до 80 никто не дожил. 60–70. Женщины – до 75. Когда мне было 80, я был рекордсменом по возрасту. А сейчас мне 90. Возникает вопрос: почему? Почему я один живу до сих пор?» – сказал Чапкис. 

90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков. Читайте полное интервью

25 февраля хореографу исполнилось 90 лет. В этот день президент Украины Владимир Зеленский наградил артиста орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени.

Чапкис был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса. Хореограф был судьей нескольких сезонов шоу «Танцы со звездами», которое выходит на телеканале «1+1». 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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