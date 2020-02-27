Роспотребнадзор сообщил россиянам о возврате путевок из-за коронавируса

27.02.2020, 10:37, Разное

Представители Роспотребнадзора напомнили россиянам об их праве вернуть туристические путевки в страны, где были обнаружены вспышки нового коронавируса. В службе отметили, что при отказе от поездки граждане могут рассчитывать на возмещение стоимости путевки в полном объеме, сообщает FlashNord.

Эксперты добавили, что в случае отказа от путешествия после его начала можно потребовать от туроператора средства, равные стоимости не оказанных услуг. Специалисты обратили внимание, что в настоящее время в число неблагоприятных для посещения стран вошли Китай, Южная Корея, Италия и Иран.