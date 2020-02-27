Политика: Русский мир нашел свое место в Основном законе

27.02.2020, 10:37, Новости дня

После заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию можно говорить о том, что с окончательным их перечнем и содержанием наступила почти полная ясность. Обсуждались уже конкретные формулировки – и даже намечен день всенародного голосования, которое состоится 22 апреля. В чем главный дух конституционных поправок?

Россия станет более социально ориентированным, более суверенным и чтущим свою историю и традиции государством – вот суть поправок к Конституции, сформулированных по итогам деятельности рабочей группы. На состоявшейся в среду в Кремле встрече ее членов с Владимиром Путиным подводились итоги работы – вскоре поправки уйдут в Госдуму. Также должны быть получены отзывы от региональных парламентов, рассмотрение в Совете Федерации и подписание президентом.

Но вступят в силу поправки к Конституции только после того, как за них проголосует народ – 22 апреля. Если их поддержат – у нас появится обновленный Основной закон, который тут же вступит в действие.

Причем сразу начнут работать даже те поправки, которые по идее могли быть активированы только после выборов президента в 2024 году – те, что касаются полномочий президента, в частности его обязанности утверждать министров силового блока только после консультаций с Советом Федерации или назначать состав нового правительства только после утверждения кандидатов в министры Госдумой. В среду Владимир Путин сказал, что так как утверждение всех поправок в Конституции произойдет через всероссийское голосование, то и вступление в действие тех поправок, что касаются полномочий президента, можно не откладывать до новых президентских выборов.

В целом поправки, касающиеся баланса ветвей власти, обсуждались в среду не очень активно – потому что основная их часть уже была описана ранее. Появились подробности про вписывание местного самоуправления в единую систему публичной власти в РФ – например, это отразится на управлении образованием и здравоохранением, исчезнет разрыв между ответственностью уровней власти в этих сферах. И эти шаги направлены не только на улучшение управляемости или на повышение качества медицины и образования – но и в целом на формирование в стране единой социально ориентированной политики.

РФ движется в сторону более социально ориентированного государства.

И неудивительно, что на встрече с Путиным постоянно возвращались к тем поправкам, которые касаются социальных гарантий и прав. Да, они были и в президентском послании, в котором он предложил внести поправки в Конституцию – но теперь их стало еще больше, и они уточнены.

Речь не только об индексации пенсий и минимального размера оплаты труда, но и о праве на доступную медицинскую помощь, и об уважении к труду, и о создании условий для духовного и нравственного воспитания детей – все эти поправки как раз и характеризуют движение в сторону социального государства. Потому что социальное – это не только заботящееся об уровне жизни, но и охраняющее уклад и ценности своего народа. Так что провести грань между материальными социальными гарантиями государства и его же обязательствами в сфере культуры и нравственности не нужно и невозможно.

На этапе внесения предложений шли оживленные дискуссии вокруг вариантов поправок о сохранении традиционных семейных ценностей, институте брака как союза мужчины и женщины, предложениями упомянуть в Конституции Бога и закреплением государствообразующей роли русского народа.

В итоге идеи традиционных ценностей нашли свое отражение в поправках к Конституции в следующих формулировках. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, верой и идеалами предков, признает исторически сложившееся государственное единство» – так будет признано значение исторического наследия и веры, как важной объединяющей силы вне зависимости от форм ее проявления.

Русский народ будет записан так: «государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа в многонациональном союзе равноправных народов РФ».

Владимир Путин сказал, что в сочетании с предложением записать в Конституции то, что «на территории Российской Федерации гарантируется сохранение этнокультурного и языкового многообразия», все это «очень правильно будет работать».

Появится в Конституции и русский мир – в той части, где будет говориться о поддержке соотечественников за рубежом.

Как сказал представлявший поправки депутат Госдумы Вячеслав Никонов, «защита прав и интересов наших соотечественников, где бы они ни проживали – в далеком Уругвае или близком Донбассе, должна стать обязанностью нашего государства». «Исключительно важно сохранение общероссийской культурной идентичности, которая и позволяет сохранять духовное единство Русского мира. Вместе с нашими соотечественниками, вместе с Русским миром мы гораздо сильнее», – указал он.

Никонов рассказал и о двух других поправках, поддержанных рабочей группой. Одна из них касается того, что РФ чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификации истории и умаления значения подвига народа при защите Отечества. А вторая поправка формулирует ценности и принципы российской внешней политики.

Важное место среди этих ценностей займет отстаивание принципа недопустимости вмешательства во внутренние дела государства – как нас в чужие дела, так и других в наши. Это отвечает не только нашим принципам, но и общему духу нынешних поправок, значительная часть которых направлена на укрепление суверенитета страны.

Причем это как те, что были предложены Путиным еще 15 января (например, о запрете чиновникам иметь второе гражданство и вид на жительство за границей), так и новые, появившиеся уже в ходе обсуждения, как поправка о запрете отчуждения территории. Ключевой является, конечно, поправка о приоритете российской Конституции над международным законодательством – которую теперь дополнит еще и наделение Конституционного суда правом определять, исполнимы ли решения международных судов в России. Путин подчеркнул, что это «напрямую связано с защитой нашего суверенитета и с пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела».

Такие попытки вмешательства предпринимались на протяжении всей нашей истории – не истории РФ, а истории России. О нашей тысячелетней истории и раньше говорилось в преамбуле Конституции – но поправки позволят четче подчеркнуть преемственность и непрерывность русской истории. Путин отметил, что «правопреемственность и связанность каждого исторического этапа – это очень важная вещь»:

«Россия развивалась исторически, и во все ее периоды – и в Древней Руси, и в период Московского царства, и в период Советского Союза, и сейчас, в наше время – это одна страна, мы просто должны иметь это в виду всегда.

Мы не можем и не должны говорить или внедрять в сознание, что наше прошлое к нашему сегодняшнему не имеет никакого отношения. Если мы так будем поступать, у нас не будет и будущего… Мы должны избавиться от этих штампов – «белые», «красные»…».

Да и укреплять суверенитет может только то государство, которое ощущает всю непрерывность и ценность своей истории, своей традиции, своего опыта – и социалистического, и имперского, национального и самостоятельного.

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