Предсказатель кризисов призвал готовиться к худшему

27.02.2020, 10:32, Новости дня

Нуриэль Рубини, профессор экономики, предсказавший мировой кризис 2008 года, предупредил о царящих в мире заблуждениях о коронавирусе.

Рубини, которого называют "буревестником кризиса", утверждает, что инвесторы слишком спокойны, и уверены в себе, несмотря на распродажи акций, начавшиеся в январе, когда появились первые сообщения о возможной эпидемии коронавируса.

По его мнению, возрастает риск замедления роста и снижения глобальной экономики. Это приведет к застою в разных странах, падению уровня доходов, и к очередному глобальному кризису.

"Инвесторы обманывают себя относительно того, насколько серьезной будет вспышка коронавируса. Несмотря на большие распродажи на фондовых рынках на этой неделе, худшее еще впереди", — отметил Нуриэль Рубини в своей статье в Financial Times.

Многие инвесторы готовы к падению фондовых индексов, но, по их мнению, вряд ли распродажи будут превышать 10 процентов в среднем.

Обыватели и финансисты уповают на могущество финансовых регуляторов — на поддержку Федеральной резервной системы США и других центральных банков по всему миру, которые в случае необходимости предоставят дешевые деньги для спасения экономики.

Рубини не верит в скорую победу над эпидемией, не верит и в то, что после первого квартала 2020 года распространение коронавируса будет сокращаться, как об этом заявили в Китае.

Глобальная экономика долго будет восстанавливаться после этой эпидемии. Рубини назвал ошибочным ожидание того, что "политики быстро придут на помощь". По его мнению, монетарные власти "будут реагировать очень медленно или не будут реагировать вообще", поскольку в каждой стране есть свои "политические и другие ограничения".

Продажи акций, и ослабление валют на мировых рынках началось в январе, и ускорилось к концу февраля. Наиболее уязвимы рынки нефти, и развивающихся стран с большими вложениями спекулятивных краткосрочных денег. В случае усиления паники эти деньги устремятся в более надежные инструменты – золото, или гособлигации США. Цены на нефть рухнут, ускорится падение фоновых индексов по всему миру, начнется ослабление валют развивающихся стран, а это может привести к новому мировому кризису.