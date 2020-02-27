Мертвых лошадей обнаружили волонтеры на окраине Дзержинска

27.02.2020, 10:31, Новости дня

Мертвых лошадей нашли волонтеры в лесном массиве на окраине Дзержинска. Примерно в полукилометре от сарая-конюшни лежали трупы, прикрытые только ветками. Зоозащитники вызвали сотрудников полиции и государственной ветеринарной службы.

Причиной гибели лошадей, предполагают волонтеры, мог стать голод и ненадлежащие условия содержания. Александра Хваткова волонтер рассказала, что одну лошадь она узнала, когда заходила на конюшню, та болела, лежала. еще один конь стоял, видно было — замучен голодом. Но чтобы официально установить владельца лошадей, животных необходимо идентифицировать либо по микрочипу, либо по клейму конезавода на шерсти.

В госветслужбе Дзержинска "Вестям Нижний Новгород" сообщили, что ни один из местных коневладельцев с начала года о падеже своих животных не заявлял. Начальник отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл Игорь Зюзин подчеркнул, в случае подтверждения всех фактов хозяйку конюшни ждет административное наказание, в том числе и за сокрытие факта падежа животных, штраф приличный.

Сотрудники Россельхознадзора намерены провести повторную проверку конюшни. Сейчас помещение пустует. Хозяйка на глазах волонтеров увела оставшихся трех лошадей в неизвестном направлении. Они искали живых лошадей, прочесывали лес в радиусе пяти километров, но нашли только следы копыт и потом трупы.

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ГТРК "Нижний Новгород"



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