Лига чемпионов выбирает лучшего футболиста игровой недели

27.02.2020, 10:31, Новости дня

На официальном сайте Европейского союза футбольных ассоциаций стартовало голосование по выборам лучшего игрока прошедших матчей 1/8 финала. На приз футболисту недели претендуют четыре игрока, отличившиеся в играх вторника и среды.

На титул "футболист игрового тура" претендует Серж Гнабри из мюнхенской "Баварии", забивший гол в ворота "Челси", полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс, который принес своей команде ничью в матче против "Наполи", автор гола "Лиона" в ворота "Ювентуса" Уссем Ауар и Кевин де Брюйне, который принес победу "Манчестеру Сити" в гостевой игре с "Реалом".