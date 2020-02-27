LG анонсировала свой новый флагман LG V60 ThinQ 5G

27.02.2020, 10:31, Новости дня

Южнокорейский бренд LG Electronics официально рассекретил новый флагманский смартфон V60 ThrinQ 5G.

Отмечено, что девайс обладает 6,8-дюймовым дисплеем с высоким разрешением. Смартфон получил мощный восьмиядерный чип Snapdragon 865 с 8 гигабайтами оперативной памяти. Размер постоянной памяти устройства составляет 128 гигабайт. Производитель указал, что встроенная батарея имеет емкость 5000 мАч.

Основная камера имеет два датчика на 64+13 мегапикселей, тогда как фронтальная камера получила модуль на 10 мегапикселей. Аппарат имеет привлекательный дизайн и продвинутые опции, однако его стоимость до настоящего времени остается неизвестной и будет озвучена ближе к старту официальных продаж.



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