Jerry Heil показала фото своей фигуры до и после похудения

27.02.2020, 10:30, Новости дня

Украинская певица, финалистка нацотбора «Евровидение 2020» Jerry Heil разместила на своей странице в Instagram коллаж из собственных снимков до отказа от неправильного питания и начала тренировок и после, а также коллаж, в котором отражены этапы похудения.

«Я сама не ожидала увидеть это. Я же изменилась! Как минимум, начала носить красивое белье», – написала она.

По словам певицы, она решила изменить форму, поскольку ей стало некомфортно. Она призналась, что откладывала похудение, но поняла, что нужно отказаться от старой привычки питаться неправильно.

«Некоторые фотографирует себя после тренировок и затем отслеживают результат. Со мной «время от времени» не работает – я забываю навсегда, если не делаю что-то каждый день», – призналась Jerry Heil.

Певица выработала систему публиковать в Instagram фото с хештегом «пресс, выходи» и выставлять эти снимки на заставку телефона.

«Мне было стыдно первое время, если кто-то брал телефон в руки. Но я знала, что завтра имею возможность изменить фото на обоях. После тренировки. Это мотивировало меня покончить с компульсивным перееданием во время волнения, потому что жалко своего труда! Последние пару дней, например, переедание повторились. Как думаете, почему не удержалась? Забыла менять заставку» – призналась она.

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Я САМА НЕ ОЧІКУВАЛА ПОБАЧИТИ ЦЕ * Я таки змінилася! Як мінімум, почала носити красиву білизну * . — Діма, я тут порахувала. Виявляється, я снідаю на 1000 калорій * @ragozin_dima: — КАК ТАК, ЯНА?! — Поп-корн… * . Рідко коли у мене в житті траплялися квантові стрибки самі собою. Обкатана мною схема, яка стосується не тільки тіла: 1. «Я знаю, що колись буде класно, але поки що мені і так комфортно» 2. Окей, не дуже комфортно. Але є купа справ, які здаються важливішими. 3. Не окей! Мені дискомфортно в стані, в якому я є. Починаю зберігати картинки-референси. Але продовжую жити зі старими звичками. 4. Думки накопичуються, загострюючи сприйняття ситуації. Стає нестерпно бути в поточному стані. Обіцяю собі почати з понеділка, підсвідомо розуміючи, що спеціально не уточнила, з якого саме понеділка * 5. В один день нарешті розумію, що старі звички — болото, в якому дуже важко рухатися, а біль від того, що я з собою зробила, —гаряча смола, якою я сама себе караю за те, що стою в цьому болоті, так що відкладати до слушного дня — це занурюватися ще глибше і робити собі ще більш боляче. Того ж ранку/дня/вечора все змінюється. Не одразу, звісно. . Віддалено (а може і достатньо приблизно, враховуючи синці від антицелюлітному масажу на фото ДО справа) нагадує мазохізм. . 20 грудня я знайшла для себе чудесний спосіб утримувати відповідальність за свої результати перед собою ж. Дехто фотографує себе після тренувань і потім відслідковує результат. Зі мною «час від часу» не працює — я забуваю назавжди, якщо не роблю щось щодня. Тому запровадила ось що: 1. Фотографувати в сторіз #пресвиходь Але цього було мало. 2. Я почала ставити ці фотки на заставку телефона, яку змінювала щодня! Що це дало: * Мені було соромно перший час, якщо хтось брав телефон в руки. Але я знала, що завтра матиму змогу змінити фото на шпалерах. Після тренування * * Це змотивувало мене покінчити з компульсивними переїданнями під час хвилювання, бо шкода своєї праці! Останні пару днів, наприклад, переїдання повторилися. Як думаєте, чому не втрималася? Забула міняти заставку * . І от сьогодні, бо вже ж пообіцяла цей пост, я склала більшість фото докупи і така #ШОООООООООО

Публикация от YouTube * JERRY HEIL (@thejerryheil) 26 Фев 2020 в 7:39 PST

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярна после выхода песни «Охрана, отмена».

8 февраля певица стала финалисткой национального отбора конкурса «Евровидение 2020», выступив с песней Vegan. Певица с 2018 года не употребляет мясо.