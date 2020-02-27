Смартфон Vivo Z6 получил компактную селфи-камеру

27.02.2020, 10:30, Новости дня

Компания Vivo рассекретила новый смартфон Vivo Z6, который получит поддержку работы в сетях пятого поколения.

Также заявлено, что устройство обладает мощным восьмиядерным чипом Qualcomm Snapdragon 765G. В дисплее установили в специальном отверстии фронтальную камеру. Передняя часть смартфона на 90 процентов занята дисплеем, что придает устройству более дорогой вид. Основная камера получила главный датчик 48 мегапикселей, тогда как здесь же предложены еще три объектива для разных режимов съемки.

Смартфон обладает усиленным аккумулятором на 5000 мАч, а также поддерживает быструю зарядку на 44 Вт. Кроме того, для максимальной производительности здесь также применили жидкостное охлаждение.