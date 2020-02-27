Бритни Спирс показала видео момента перелома ноги

27.02.2020, 10:30, Новости дня

Американская исполнительница Бритни Спирс показала подписчикам видеозапись, на которой во время танца она сломала ногу.

Певица опубликовала в Instagram ролик, на котором запечатлен момент, когда она делает неудачное движение и получает травму.

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I haven’t danced in six months so I was full throttle at this spot !!!! And yes …. I know I’m barefoot …. don’t laugh but I grip the floor better that way !!!! PS you can hear where I broke my foot here ….. sorry it’s kind of loud !!!!!

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 26 Фев 2020 в 2:23 PST

38-летняя певица призналась, что около полугода не занималась танцами, но недавно решила провести тренировку. Во время одного из движений Спирс оступилась, на видео слышен характерный хруст.

«Вы можете услышать, как я ломаю ногу, извините, что так громко», – отметила она.

Ранее Бритни Спирс заявила, что бывший муж Кевин Федерлайн силой и обманом отобрал у нее детей.

Напомним, в апреле сообщалось, что Спирс легла в клинику для страдающих психическими расстройствами.



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