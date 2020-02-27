Медики из Индии советуют употреблять тимьян для защиты от рака

27.02.2020, 10:21, Разное

Медики из Индии советуют употреблять в пищу тимьян для защиты организма от рака. Его рекомендуется добавлять в рацион или заваривать вместе с чаем.

Тимьян содержит в своём составе в больших количествах тимол и урсоловую кислоту. Эти вещества являются природными антиоксидантами и обладают антибактериальным эффектом. Таким образом растение идеально подходит для профилактики раковых заболеваний. Эфирное масло, добываемое из тимьяна, позволит снять воспалительные процессы в организме. При желании можно добавлять тимьян в чай. В этом случае он позволит избавиться от бессонницы и облегчит боль при радикулите, а также станет отличной профилактикой заболеваний органов дыхания.

Несмотря на исключительную полезность тимьяна, индийские врачи всё же предостерегли о возможных побочных эффектах и аллергии. Они рекомендовали обратиться за консультацией к диетологу или лечащему врачу, прежде чем добавлять растение в свой ежедневный рацион.