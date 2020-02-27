Внучка Михаила Боярского не желает прибегать к процедуре уменьшения груди

27.02.2020, 10:21, Разное

Несмотря на проблемы, которые сопровождают обладательниц пышного бюста, внучка Михаила Боярского Екатерина не собирается уменьшать свою грудь. Ее многие сравнивают с Анной Семенович, а некоторые считают, что 21-летняя Катерина уже давно опередила ее по данному параметру.

По словам внучки Михаила Боярского, она часто снимается в фотосессиях, после которых у нее интересуются, не собирается ли она изменить размер бюста. Некоторые подписчики приводят в пример Анну Семенович, успевшую воспользоваться операцией по уменьшению груди, чтобы снизить негативное воздействие гигантомастии. Однако Екатерина отвечает на все эти выпады, что у нее нет никаких проблем и ничего переделывать в своей внешности она не собирается.

Впервые свою внучку Михаил Боярский показал осенью 2019 года. Певец привел ее на бал дебютанток. Екатерина признается, что сейчас находится в поисках избранника. Знаменитый дедушка ей советует найти молодого человека с усами, шутя он отмечает, что они «являются залогом долгой и счастливой жизни».