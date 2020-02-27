Сверхзащищенный смартфон Unihertz Atom XL собрал на Kickstarter 840% нужной суммы

27.02.2020, 10:21, Разное

Смартфон Unihertz Atom XL собрал на платформе Kickstarter 840% требуемой суммы. Это позволило создателям уже начать производство первой партии сверхзащищенных телефонов.
В 2018 году в продажу поступил компактный смартфон Unihertz Atom с диагональю 2,45 дюйма. Тогда сверхзащищённый телефон очень понравился многим пользователям, и компания решила создать версию с 4-дюймовым дисплеем. Новинка получила приставку XL к названию, а сбор средств на Kickstarter должен был показать потенциал устройства. Производители установили границу в 50 тыс. долларов, которая ознаменовала бы начало производства. На сегодняшний день уже собрано 421 тыс. долларов, а до закрытия сбора средств остаётся почти месяц.

Технические характеристики Unihertz Atom XL не сравнятся с флагманскими моделями более известных брендов, но не уступают конкурентам. Процессором заявлен MediaTek Helio P60, имеется и 6 Гб ОЗУ. Собственная память — 128 Гб. Основная камера оснащена всего одним модулем с матрицей 48 Мп. Аккумулятор — на 4600 мАч с функцией быстрой зарядки. Из дополнительных опций выделяется ИК-порт для дистанционного управления различной техникой и возможность превратить телефон в рацию, работающую на дистанции до 8 километров. Стоимость Unihertz Atom XL составляет 260 долларов.



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