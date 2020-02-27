Красноярский авиаполк решили перевооружить на ракеты «Кинжал»

27.02.2020, 10:19, Новости дня

Авиаполк, дислоцированный в Канске Красноярского края, будет перевооружен на гиперзвуковые крылатые ракеты «Кинжал» до 2024 года, сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«В соответствии с планом оснащения мы перевооружаем канский полк на гиперзвуковые крылатые ракеты «Кинжал» до 2024 года», – передает ТАСС слова Лапина после церемонии награждения победителей окружного этапа фестиваля «Медиа-Ас Центр».

Он рассказал также, что отряд беспилотной авиации малого и среднего радиуса действия создан на российской авиабазе Кант, дислоцированной в Киргизии.

«В Канте на авиационной базе мы уже создали отряд беспилотной авиации среднего и малого радиуса действия. [БПЛА] «Форпосты» – это среднего действия, и малого действия – это [БПЛА] «Орлан-10». Это рабочие лошадки при ведении боевых действий, при создании разведывательно- ударных комплексов по опыту, полученному в Сирийской Арабской Республике», – сказал Лапин.

Он добавил, что зенитные ракетные подразделения Центрального военного округа, дислоцированные в Красноярском крае и Хакасии, будут перевооружены на новейшие комплексы С-350 «Витязь».

«Конечно, для эффективного выполнения задач воздушного прикрытия важных объектов в Сибири с 2021 года приступаем к перевооружению зенитной ракетной бригады, дислоцирующейся в Республике Хакасия, с зенитных ракетных систем С-300 на новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь. Планируем завершить перевооружение в 2022 году. Далее мы до 2025 года перевооружаем еще один зенитный ракетный полк, дислоцированный в Ачинске», – сказал Лапин.

Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что расчеты зенитных ракетных войск начали осваивать первый комплекс ПВО С-350 «Витязь» в учебном центре в Гатчине.



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