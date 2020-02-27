НАСА анонсировало старт первого корабля с экипажем МКС на ракете «Союз-2»

27.02.2020, 10:19, Новости дня

Первый корабль с экипажем Международной космической станции (МКС) стартует на ракете-носителе «Союз-2.1а» с полностью российскими комплектующими днем 9 апреля, сообщило НАСА.

На сайте НАСА указано, что старт «Союза МС-16» с космодрома Байконур планируется 9 апреля в 11.04 мск, его стыковка с МКС – в тот же день в 17.20 мск., передает РИА «Новости».

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что Николая Тихонова и Андрея Бабкина в экипаже «Союза МС-16»  заменят Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Третьим членом экипажа был американский астронавт Кристофер Кэссиди, с НАСА вопрос об изменении экипажа не обсуждался.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / В ДТП под Саратовом погиб младенец

17.02 / Политолог объяснил ляпы в украинских учебниках сломом советской системы образования

22.01 / Российско-польский спор о прошлом на фоне 75-летия освобождения Освенцима

27.02 / Экономика Германии близка к стагнации из-за вспышки коронавируса

18.01 / Ястремская проиграла финал теннисного турнира серии Premier в Аделаиде

03.02 / Гонка «Формулы-Е» в Китае отменена из-за коронавируса

16.01 / Представлены поросята с органами обезьяны

24.01 / Вопрос дня: Можно ли заразиться новым вирусом, получив посылку из Китая?

28.01 / Ученые усомнились в природе нового коронавируса

15.02 / Театр «Лицедеи» не стал комментировать новость о своем худруке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика