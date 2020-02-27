«Она похожа на робокопа». В YouTube обсудил 57-летнюю Агузарову

27.02.2020, 10:18, Новости дня

Российские исполнители 57-летняя Жанна Агузарова и 21-летний Тима Белорусских стали гостями шоу «Музыкалити», которое ведет Максим Галкин. Проект выходит на YouTube-канале ТО «Gazgolder».

ВИДЕОВидео: ТО «Gazgolder» / YouTube

Агузарова назвала себя лучшей певицей в российском шоу-бизнесе за последние 30 лет. Она пожелала Тиме Белорусских терпения и выносливости, отметив, что мир шоу-бизнеса только внешне кажется привлекательным, а на самом деле работа у всех на виду требует огромных сил.

«Я в шоу-бизнесе 36 лет и надеюсь, что и у тебя так получится. Надо крепиться», – сказала певица.

Пользователи YouTube прокомментировали эфир с Агузаровой.

«Приятно видеть, что у Жанны прогрессирует шизофрения. Значит, не прикидывалась», – написала «Жена зашквара».

«Агузарова – королева фриков… Пхах!!! Пора ее прятать уже… В одно очень закрытое королевство» – написал fisherman92 ru.

«Она похожа на робокопа», – отметил Валерий Крицкий.

«Что у Агузаровой с руками, боже», – написала Ангелина Преображенская. Певица в ролике предстала в белых митенках, с красными руками в области локтевой части.

Жанна Агузарова родилась 7 июля 1962 года. Карьеру она начала в 1983 году как вокалистка группы «Браво». В дискографии Агузаровой семь альбомов, записанных с «Браво», и пять сольных.