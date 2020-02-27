Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям всех прокуроров

27.02.2020, 10:18, Новости дня

Офис генерального прокурора открыл доступ ко всем данным деклараций нынешних прокуроров офиса, а также бывших сотрудников Генеральной прокуратуры Украины. Об этом 26 февраля проинформировала пресс-служба ведомства.

«Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса генерального прокурора, которые были применены предыдущим руководством Генеральной прокуратуры Украины. Речь идет об обеспечении конфиденциальности данных, указанных в декларациях», – рассказали в пресс-службе.

Отныне вся информация о доходах прокуроров Офиса генпрокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой, каждый сможет ознакомиться с ней на официальном вебсайте Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции, подчеркнули в ведомстве.

Эти ограничения были введены в марте 2018 года на основании Закона «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов».