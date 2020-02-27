Смартфон Huawei P40 Lite без Google появился в Испании

27.02.2020, 10:14, Новости дня

В Испании состоялась официальная премьера нового флагманского смартфона Huawei P40 Lite.

Однако эксперты констатировали, что предложенный экземпляр является модернизированной модификацией Nova 6 SE. В свою очередь, модель практически ничем не отличается от вышеуказанного исполнения смартфона. Аппарат имеет 6,4-дюймовый дисплей с высоким разрешением, основную камеру на 4 модуля с главным датчиком 48 мегапикселей. В новом смартфоне применили модуль бесконтактной оплаты.

Смартфон также обладает восьмиядерным процессором SoC Kirin 810 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной памяти. Батарея получила 4200 мАч. Аппарат отличается тем, что в нем нет установленных сервисов от Google.