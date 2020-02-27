Теннис. Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

27.02.2020, 10:06, Новости дня

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге турнира в мексиканском Акапулько обыграл в двух сетах за один час 36 минут представителя Сербии Миомира Кецмановича – 6:2, 7:5.

Надаль трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести, а у Кецмановича, занимающего 50-е место в рейтинге ATP, три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейка из трех.

Таким образом, Надаль вышел в четвертьфинал турнира, где ему будет противостоять кореец Сун-Ву Квон, обыгравший во втором круге серба Душана Лайовича – 7:6 (7:2), 6:0.



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