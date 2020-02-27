Обманувшего жителей Черноземья украинского бизнесмена отправили в колонию

27.02.2020, 10:06, Новости дня

В Воронеже обманувший жителей Черноземья на 11 миллионов рублей бизнесмен Леван Хачатурян отправился в колонию. Его жертвами стали 75 жителей региона. Свои махинации обвиняемый проводил при помощи кредитной фирмы. Приговор вступил в законную силу, сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По информации СК, 43-летний гражданин Украины и его двоюродный брат в 2011 году организовали компанию "РСП", занимавшуюся привлечением средств клиентов с целью приобретения для них движимое или недвижимое имущество. Люди заключали договор, оплачивали от 5 до 20 процентов стоимости товара, после чего по итогам месяца они должны были принять участие в "акте распределения" и получить "гарантийное письмо", а затем и товар. Однако никто из клиентов компании в итоге ничего не получил.

"В назначенный день клиенты звонили в фирму, однако сотрудники им сообщали, что "гарантийное письмо" уже было выдано другому лицу. После этого им предлагали снова внести определенную сумму для участия в новом "акте распределения". За все время существования этого общества не был проведен ни один "акт распределения", ни для кого не было приобретено обещанное имущество, а деньги граждан были попросту похищены", – рассказали представители облпрокуратуры.

Помимо Воронежа кредитная организация имела несколько филиалов в Липецке, Белгороде, Ростове-на-Дону и Старом Осколе. В общей сложности мошенники обманули 75 жителей Черноземья и похитили более 11,3 миллионов рублей. Спустя какое-то время на братьев обратили внимание правоохранители. В 2014 году двоюродный брат Хачатуряна был приговорен к 4 годам лишения свободы. А сам Леван уехал в Австрию, где скрывался в течение 3 лет, и уже успел завести семью. Бизнесмен был задержан в 2017 году в Польше сотрудникам Интерпола, а весной 2019 года он был передан России.

Рассматривать дело Левана Хачатуряна в суде Воронежа начали осенью. Как утверждала адвокат мужчины "Он сожалеет ситуация развернулась таким образом. И утверждает, что компания создавалась с целью вести мошенническую деятельность, людям действительно хотели помогать и выдавать кредиты". Однако обвинение в это не поверило.

В настоящий момент подсудимый полностью признал свою вину, сообщили в облпрокуратуре. По решению суда ему назначили наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима. Приговор вступил в силу. Также поступила информация, что пострадавшим клиентам организации уже вернули 2 миллиона рублей.

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ГТРК "Воронеж"