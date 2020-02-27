Сирийские боевики прячутся под «турецким зонтиком». Эксклюзивный репортаж Евгения Поддубного

27.02.2020, 10:06, Новости дня

В сирийской провинции Идлиб турецкие военные атаковали позиции правительственной армии. Это был ответ на гибель двух турецких военнослужащих в результате авиаудара. О том, как развивается ситуации в Сирии — в эксклюзивном репортаже руководителя бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгения Поддубного.

Сирийская реактивная артиллерия наносит удары по боевикам, которые атакуют позиции правительственных сил в районе Серакиба. Радикалы всеми силами пытаются захватить транспортный узел. Перекресток трасс Латакия-Алеппо и Хама-Алеппо сейчас главная цель отрядов радикальных исламистов. И вперед их толкают турецкие военные. Не просто толкают, а оказывают огневую поддержку.

Активные боевые действия идут у Найроба, Саана и Джубаса — это небольшие поселки, от которых сейчас практически ничего не осталось.

В штабе 76-й бригады сирийской армии идет боевая работа. Пункт управления бригады находится на передовой. Офицеры выявляют скопления атакующих боевиков, передают координаты, чтобы авиация и артиллерия могли подавить огневые точки радикалов.

— Главная наша головная боль — это турки. Без их поддержки боевики и шагу не делают. Причем, как только они несут потери, сразу оттягиваются к турецким позициям.

Соединение потеряло большое количество бронетехники и артиллерии за последние несколько суток, причем не в результате действий террористов — турецкие военные используют высокоточное оружие, средства разведки и бьют открыто, не стесняются.

Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация — собственная и российская. Самолеты ВВС Сирии и ВКС РФ раз за разом останавливают боевиков. При этом в небе над Идлибом сейчас тоже опасно. Боевики и турецкие специалисты активно применяют ПЗРК. Российские и сирийские самолеты отстреливают ложные тепловые цели после бомбовых ударов по радикалам бывшего филиала "Аль-Каиды" (запрещена в России).

Южнее подразделения 25-й бригады, которой командует генерал Сухел, успешно выбивают боевиков группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) из крупных населенных пунктов. Турецкая поддержка здесь значительно слабее. Бойцы правительственных сил накануне освободили Кафр Нубель и еще с десяток поселков.

Если бы не турецкий зонтик, одна из самых одиозных международных террористических группировок "Фронт аль Нусра" (запрещена в России) была бы уже уничтожена. Анкара продолжает активно поддерживать радикалов. Турецкие тактические группы прикрывают штаб-квартиру бывшего филиала "Аль-Каиды" — город Идлиб. По сути — это последний мировой анклав террористического интернационала.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / В РФ подорожали автомобили Hyundai

26.01 / Московские врачи осмотрели 150 туристов из Китая в московском отеле

06.01 / Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск

04.01 / Женщина в Одессе убила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь

24.02 / Выступление сына Порошенко в годовщину Майдана с российским рэпером вызвало скандал

03.02 / Доклад «О положении дел в стране» – прогнозы

12.02 / «Это было ужасно». Маколей Калкин впервые за восемь лет отправился на пробы

12.02 / Китайскую студентку вылечили от коронавируса в тюменской больнице

23.01 / ВОЗ: Вред электронных сигарет очевиден, а преимущества сомнительны

22.01 / Автоновости: В Госдуме хотят штрафовать блогеров за съемку в Instagram за рулем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика