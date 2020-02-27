Шестеро человек погибли в результате стрельбы на пивоварне в США

27.02.2020, 10:05, Разное

Один из сотрудников пивоварни в американском городе Милуоки устроил стрельбу на предприятии. Жертвами стали шестеро его коллег, сообщает Национальная служба новостей.

После бойни 51-летний преступник покончил с собой. Местные СМИ сообщают, что в день происшествия злоумышленника уволили с работы, после чего он ушел домой и вскоре вернулся с оружием в руках. Об инциденте доложили президенту США Дональду Трампу. На пресс-конференции глава государства выразил соболезнования семьям погибших.



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