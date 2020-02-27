Индия призвала не политизировать беспорядки в Нью-Дели

27.02.2020, 10:05, Новости дня

Комментарии СМИ и ряда официальных лиц о недавних беспорядках в Нью-Дели неточны и направлены на политизацию вопроса, сообщил официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар.

«Мы видели комментарии, сделанные USCIRF, средствами массовой информации и рядом лиц относительно недавних вспышек насилия в Дели. Они неточны и вводят в заблуждение и, как представляется, направлены на политизацию вопроса», – написал Кумар в Twitter.

По его словам, правоохранительные органы работают на местах, чтобы предотвратить насилие. Власти Индии настоятельно призывают не делать безответственных замечаний, передает РИА «Новости».

Накануне комиссар USCIRF Анурима Бхаргава заявила, что инциденты в Нью-Дели «еще более тревожны в контексте предпринимаемых внутри Индии попыток с целью возможного лишения мусульман избирательных прав по всей стране».

В результате четырех дней столкновений на севере Нью-Дели из-за закона о гражданстве погибли по меньшей мере 34 человека и пострадали более 200.

Столкновения прошли в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар, после чего власти города ввели там комендантский час. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал правительство ввести в эти районы армию.

Лидер партии «Индийский национальный конгресс» Соня Ганди потребовала отставки министра внутренних дел Индии Амита Шаха за неспособность контролировать ситуацию. Она добавила, что многие сторонники нового закона «делали комментарии, создавая атмосферу страха и ненависти».

Массовые беспорядки вспыхнули 24 февраля между сторонниками и противниками закона о гражданстве.

Спорный законопроект предусматривает предоставление индийского гражданства беженцам, въехавшим из Пакистана, Афганистана и Бангладеш до 2015 года. Норма распространяется на представителей немусульманских меньшинств – буддистов, сикхов, индусов, парсов и христиан, но исключает мусульман. Это правило и вызвало протесты.

Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства.