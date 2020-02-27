Сергей Шнуров на съезде партии выругался матом и предложил запретить дождь и некрасивых женщин

27.02.2020, 10:04, Разное

Сергей Шнуров выступил в Челябинске на съезде «Партии Роста», членом которой он является, начав свою речь с мата. Музыкант в ответ на введение табу на нецензурную лексику предложил запретить снег, дождь, а также не очень красивых женщин.

Подобных «дырявых» запретов, по словам Шнурова в РФ сейчас хватает. От них, как заявляет шоумен, необходимо срочно избавляться. Больше всего артист возмущен тем, что в государстве не разрешается материться. Такой запрет знаменитость считает бессмысленным, сравнивая его с потенциальным введением табу на дождь. Музыкант уверен, что аналогичным образом можно запретить снег, а также некрасивых женщин.



Шнуров не раз в своей речи, выступая перед однопартийцами, использовал ненормативную лексику, вызывая в зале смех. Артист выругался матом, отмечая политическую пассивность жителей России, неохотно посещающих выборы.