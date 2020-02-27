Из-за отсутствия внешнего экрана Microsoft Surface Duo придется постоянно приоткрывать

27.02.2020, 10:04, Разное

Инженеры компании Microsoft решили проблему отсутствия внешнего дисплея у смартфона Surface Duo. Для просмотра входящих сообщений производитель мобильного устройства предлагает приоткрыть его, чтобы увидеть «вписанные» в узкий столбец уведомления.
Анонс смартфона Microsoft Surface Duo состоялся осенью прошлого года. Тогда стало известно, что гаджет получит два основных экрана, но из-за этого он остался без внешнего дисплея, что затрудняло просматривать уведомления. Тогда инженеры нашли решение этой проблемы. Они перенесли все уведомления к краю дисплея, который можно увидеть, приоткрыв устройство. При этом не составит никакого труда их пролистать, если уведомлений накопится слишком много.

Кроме того, у смартфона Microsoft Surface Duo имеется функция разворота экрана на 360 градусов. В этом положении его сравнивают с обычным моноблоком. После разворота дисплея смартфона у него отключается режим планшета, и его можно удерживать в одной руке во время телефонного разговора. Релиз мобильного устройства ожидается уже зимой 2020 года вместе с премьерой 13-дюймового гаджета Microsoft Surface Neo с операционной системой Windows 10X.



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