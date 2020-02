Le Monde — Мадрид обвинил провинциальный карнавал в «банализации холокоста»

27.02.2020

В Испании разразился скандал после того, как участники карнавала в Кампо-де-Криптана в нацистской форме и полосатых робах узников концлагерей станцевали под Рианну. Как рассказывает Le Monde, посол Израиля уже осудила подобное «оскорбление памяти жертв шоа», а глава МИД Испании выступила против «банализации холокоста».



Reuters

В среду, 26 февраля, власти Испании обвинили карнавальное шествие в городе Кампо-де-Криптана в «банализации» холокоста, пишет Le Monde.

Французская газета описывает возмутившие Мадрид сцены, основываясь на снятом в понедельник видеорепортаже местного информационного агентства Europa Press. Во время парада часть участников, одетых в форму солдат нацистской армии, танцевала с фальшивыми винтовками наперевес под песню Рианны Where Have You Been. Затем следовали женщины в полосатой форме узниц концлагеря и размахивали флагами Израиля. Ещё одна женщина восседала с двумя доберманами на платформе, где были установлены две трубы, — явная отсылка к газовым камерам.

В среду министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лай сделала заявление в Twitter. По её словам, она «в ужасе от этого парада» и «решительно отвергает всякую банализацию холокоста». Также глава внешнеполитического ведомства добавила, что с организаторами уже связались и они «попросили прощения у Федерации еврейских общин в Испании». Накануне во вторник посол Израиля в Испании Родика Радиан-Гордон осудила «позорную банализацию холокоста» и назвала карнавальное шествие в Кампо-де-Криптана «оскорблением памяти жертв шоа и неприемлемой демонстрацией антисемитизма».

Отмечается, что мэрия города в официальном сообщении также принесла свои извинения за парад, организованный культурной ассоциацией. В муниципалитете подчёркивают, что хотели принести «дань уважения» 6 миллионов евреев, погибших во время холокоста, однако после увиденного «разделяют критику». «Хотя первоначальной целью было почтить память жертв, она явно не была выполнена», — пытаются оправдаться власти города.

В заключение Le Monde напоминает о похожем скандале в Бельгии, где во время карнавала в Алсте 23 февраля высмеяли ортодоксальных евреев. На одной из платформ изображались евреи с носами крючком, сидящие на мешках с золотом. Это шествие вызвало резкую критику, в том числе со стороны Европейской комиссии. В понедельник в своём Twitter вице-президент организации и греческий комиссар Маргаритис Схинас назвал бельгийский карнавал «позорным» и подчеркнул, что «этому нет места в Европе». Он требует запретить насчитывающий 600-летнюю историю карнавал, который в 2019 году уже был исключён из списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.