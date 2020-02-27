Мнение: «Путин всех переиграл». Опять

27.02.2020, 9:59, Разное

Очередная геополитическая победа Кремля. Сегодня зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов заявил, что в марте Беларусь начнет импорт нефти на свои НПЗ по нефтепроводу 📸"Одесса-Броды".

Конкретно Сизов не уточнил, чья именно нефть побежит по украинской трубе в Беларусь, но отметил, что "есть возможность закупить ресурсы как производства азербайджанской компании, так и производителя из России". В 2010-2011 годах Минск уже использовал мощности этой украинской трубы для прокачки азербайджанской и венесуэльской нефти. Сизов также сообщил, что Минск "находится в активной стадии подготовки" соглашения с Казахстаном по поставкам нефти.

Беларусь и РФ не смогли договориться, так как Минск не согласился платить больше за российскую нефть, которая подорожала из-за введения в самой РФ "налогового маневра" (в результате чего там вырос НДПИ). И с января этого года Москва практически остановила поставки соседу. Александр Лукашенко в ответ заявил, что теперь будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла бы 30-40% всей потребности, а по 30% Беларусь импортировала бы через страны Балтии и Украину.

Мол, если уж не будет ни честной конкуренции в виде одинаковых цен на энергоносители для НПЗ обеих стран в рамках Союзного государства, ни "братских скидок" от Москвы, то Минск будет диверсифицировать поставки, покупая по мировым ценам "черное золото" и у других стран тоже.

Ранее Беларусь уже получила через Литву партию норвежской нефти. По словам Лукашенко, прорабатываются варианты поставок нефти "лучшего (чем у России) качества" из США, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ через европейские порты. Также он заявлял, что Минск может отбирать транзитную нефть (она пойдет с Запада, из Гданьска) из трубопровода "Дружба".

По уверению белорусского президента, в итоге Россия может потерять рынок, принимающий 20-25 млн тонн нефти в год.

Далеко не первые, но на этот раз непреодолимые разногласия по поводу цены на нефть возникли как раз после того, как Лукашенко отказался быть политически съеденным вместе с Беларусью во имя "путинского транзита власти".

По словам украинского посла в Беларуси Игоря Кизима (https://naviny.by/new/20200218/1582057172-ukraina-podtverdila-gotovnost-tranzita-nefti-na-belorusskie-npz), обеспечение поставки нефти для белорусских НПЗ по нефтепроводу "Одесса-Броды" и железнодорожным транспортом будет актом поддержки Киевом Минска. "Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива, то Беларусь нам подставила плечо", — напомнил дипломат о российском эмбарго на поставки топливо в Украину летом 2019-го.

Что сказать, в XXI веке мало кто сделал столь много для укрепления национального самосознания украинского народа, как Путин. Теперь то же самое можно сказать и о народе белорусском. Слава Богу, не такой кровавой ценой, как для украинцев.

Ликуйте поборники "Русского мира"!

От великого кремлевского геополитика в ужасе шарахаются уже все, включая "братских" белорусского и казахского диктаторов. С ограниченными, агрессивными и сумасшедшими "чекистами", к тому же еще непомерно жадными, наглыми и циничными, никто дел больше иметь не хочет. Остались только сами терпилы-россияне.

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