Путин рассказал о двойнике

27.02.2020, 9:58, Новости дня

Президент Владимир Путин признался, что в начале 2000-х годов ему предлагали использовать двойника в целях безопасности, однако глава государства отказался от этой идеи.

Президент рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», что такая идея действительно была, но он отказался от двойников.

«Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», – отметил российский лидер.

По его словам, в начале 2000-х годов звучали предложения, чтобы дублер заменял Путина на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно. Однако глава государства, по его словам, никогда не привлекал двойников.

Российский лидер также рассказал о своем отношении к техническому прогрессу и гаджетам. Он заявил, что положительно оценивает эти процессы, и отметил, что в целом развитие технологий остановить невозможно.

«И не надо. Мы не собираемся этого делать», – добавил он.

На вопрос, не вызывает ли этот прогресс дискомфорт, Путин сказал: «Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь: у меня есть другие возможности просто».

Он добавил, что иногда совершает звонки по смартфону, когда ему передают эти устройства подчиненные, однако такое происходит не часто: «Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента».

Отмечается, что вопрос о том, есть ли у Путина двойник, глава государства и бравший у него интервью журналист Андрей Ванденко обнаружили в качестве одного из популярных запросов о российском лидере в Сети. Однако и 20 лет назад это вызывало интерес у граждан: 24 декабря 2001 года соответствующий вопрос Владимиру Путину задала жительница Костромской области в прямом эфире телеканалов ОРТ и РТР.

Женщина предположила, что двойник помог бы президенту успевать проводить многочисленные встречи, в том числе на высшем уровне. Тогда Путин ответил, что двойника у него нет.

Другой подобный случай произошел в Сочи в августе 2009 года, когда Путин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьера, после рабочей встречи решили погулять по набережной среди жителей и гостей города.

Увидев их, одна женщина предположила, что на прогулку вышли не президент и премьер, а их двойники.

«Нет, не двойники, вполне живые», – с улыбкой ответил ей Медведев.

В августе 2000 года возглавлявший тогда Федеральную службу охраны РФ Евгений Муров также отмечал, что у Путина нет двойников, назвав слухи об этом «мифом и чушью».