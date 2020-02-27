Мария Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия по версии Forbes

27.02.2020, 9:57, Новости дня

Теннисистка Мария Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов по версии Forbes.

Американский Forbes оценил карьерные доходы Шараповой в $325 млн, и лишь $38,8 млн (около 12%) она заработала на корте, остальное ей принесли рекламные контракты.

Шесть мест достались хоккеистам. По среднему уровню зарплат НХЛ уступает другим американским профессиональным лигам, но звезды получают $10+ млн в год, а до кризиса 2014-го и КХЛ платила топ-игрокам сопоставимые с НХЛ деньги.

Баскетбол в рейтинге представляет Тимофей Мозгов, который весьма удачно съездил в НБА — стал чемпионом с «Кливлендом» Леброна Джеймса, а затем подписал крупный контракт с «Лэйкерс».

Шарапова объявила 26 февраля о завершении карьеры.