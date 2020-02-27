Geely показала роскошный кроссовер FY11

27.02.2020, 9:52, Новости дня

Китайская компания Geely выпустила новый купеобразный кроссовер FY11, который в специальном исполнении получил название Phantom Knight Limited Edition.

Уже к весне 2020 года данный автомобиль появится в продаже на местном рынке Китая. Производитель также анонсировал поставки модели на российский рынок, однако состоится старт продаж ближе к концу текущего года. Новый кроссовер выполнен на платформе BМА, которая разрабатывалась со специалистами Volvo.

Новая модель имеет стильный голубой цвет кузова, улучшенные колесные диски, а также светодиодную оптику. Также следует отметить применение продвинутых систем безопасности, включая мониторинг слепых зон. Под капотом кроссовера установлен 2-литровый мотор на 238 л.с. мощности. Данная новинка также получила 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию.



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