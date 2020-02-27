Бренд Datsun в январе увеличил продажи в РФ на 29%

27.02.2020, 9:52, Новости дня

Спрос на новые автомобили марки Datsun в январе 2020 года существенно увеличился.

В частности, за минувший месяц общее количество проданных машин у местных дилеров превысило 1400 экземпляров. Данный показатель демонстрирует увеличение спроса на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым продаваемым на отечественном рынке остается седан Datsun on-DO, на который пришлись около 1220 автомобилей.

Аналитики констатировали, что указанный показатель на 33 % превышает результаты по сделкам за минувший год. На второй строчке по популярности остается хетчбэк Datsun mi-DO с результатом 178 сделок за январь 2020 года. В минувшем месяце в РФ стартовали продажи обновленной версии Datsun on-DO с ценником от 506 тысяч рублей.