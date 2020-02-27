Бренд Datsun в январе увеличил продажи в РФ на 29%

27.02.2020, 9:52, Новости дня

 Спрос на новые автомобили марки Datsun в январе 2020 года существенно увеличился.

В частности, за минувший месяц общее количество проданных машин у местных дилеров превысило 1400 экземпляров. Данный показатель демонстрирует увеличение спроса на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым продаваемым на отечественном рынке остается седан Datsun on-DO, на который пришлись около 1220 автомобилей.

Аналитики констатировали, что указанный показатель на 33 % превышает результаты по сделкам за минувший год. На второй строчке по популярности остается хетчбэк Datsun mi-DO с результатом 178 сделок за январь 2020 года. В минувшем месяце в РФ стартовали продажи обновленной версии Datsun on-DO с ценником от 506 тысяч рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Названы способные победить коронавирус препараты

13.01 / На аукционе продадут спецверсию кабриолета Lexus LC 500 Convertible

30.01 / Ледоход на Неве и жабы в Москве: в России соседствуют сильные морозы и аномальное тепло

20.01 / Путин поручил создать организацию по реализации государственной нацполитики

28.01 / Украина помешала Толстому занять место зампреда ПАСЕ

04.02 / Литва предложила Белоруссии обсудить вопросы поставок нефти и газа

05.02 / Митт Ромни стал первым республиканцем, который проголосует за импичмент Трампа

07.02 / Власти Китая подтвердили смерть первого предупреждавшего о коронавирусе врача

29.12 / Водонаева ответила на критику призыва «не рожать рабов»

25.02 / Башкирский чиновник обматерил посетителя за вопрос о дорогах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика