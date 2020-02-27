Роспотребнадзор рассказал о новых способах передачи коронавируса

27.02.2020, 9:51, Разное

Представители Роспотребнадзора рассказали россиянам о новых способах передачи китайского коронавируса COVID-2019. Прежде считалось, что инфекция распространяется воздушно-капельным путем и при непосредственном контакте с зараженным, сообщает телеканал «360».

Выяснилось, что вирус может передаваться при контакте с фекалиями, через пищу и немытые руки.
Для защиты от вируса
глава федеральной службы Анна Попова посоветовала гражданам соблюдать простые правила гигиены для защиты от вируса. Необходимо мыть руки и стараться не прикасаться к предметам в общественных местах, протирать антибактериальными средствами смартфоны, компьютерную технику и гаджеты и поддерживать чистоту в доме, передают «Известия».



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