Опровергнута информация сирийской оппозиции о захвате Серакаба

27.02.2020, 9:51, Новости дня

Военный источник опроверг сообщения турецких СМИ о возвращении под контроль сирийской «умеренной оппозиции» города Серакаб в Идлибе.

Источник сообщил, что «предпринятые боевиками атаки на город Серакаб успешно отражены правительственными войсками», в данный момент «город находится под полным контролем сирийского правительства, где, несмотря на регулярные атаки боевиков, продолжается разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни», передает РИА «Новости».

Ранее вооруженные группировки так называемой сирийской оппозиции, поддерживаемой Турцией, сообщили, что им якобы удалось вернуть контроль над стратегически важным городом Саракиб.