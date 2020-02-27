Опровергнута информация сирийской оппозиции о захвате Серакаба

27.02.2020, 9:51, Новости дня

Военный источник опроверг сообщения турецких СМИ о возвращении под контроль сирийской «умеренной оппозиции» города Серакаб в Идлибе.

Источник сообщил, что «предпринятые боевиками атаки на город Серакаб успешно отражены правительственными войсками», в данный момент «город находится под полным контролем сирийского правительства, где, несмотря на регулярные атаки боевиков, продолжается разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни», передает РИА «Новости».

Ранее вооруженные группировки так называемой сирийской оппозиции, поддерживаемой Турцией, сообщили, что им якобы удалось вернуть контроль над стратегически важным городом Саракиб.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / На Украине назначили руководителя расследований дел «евромайдана»

19.02 / «Человек из народа». Гитарист Rolling Stones Ронни Вуд проехался в лондонском метро

11.02 / Проект Винника и Поплавского: в Киеве состоится церемония вручения премии «Украинская песня года»

29.01 / Прощание с протоиерем Всеволодом Чаплиным началось в Москве

24.01 / Мнения: Глупо жаловаться на патернализм, исповедуя инфантилизм

24.01 / Столб черного дыма над Новочеркасской ГРЭС напугал жителей города

16.01 / Старт продаж умных часов Honor Magic Watch 2 скоро состоится

12.02 / Зеленский заявил, что Россия хочет восстановления СССР, а без Украины ей это не удастся

29.12 / В ДНР допустили возможность увеличения числа передаваемых Украиной лиц

19.02 / Узбекистан арестовал 21 человека по подозрению в связях с боевиками в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика