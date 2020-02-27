Мнение: «Правозащитный Пирожок» спекся

27.02.2020, 9:50, Разное

Если помните, в апреле прошлого года в Москве сотрудники ФСБ задержали "правосека-правозащитника" с позывным "Пирожок". Деятель куролесил еще с 90х, а в Россию он перебрался с целью вербовки активистов в "Правый Сектор". При этом его даже из "Правого Сектора" выгнали за "занятие темными делами" (как в анекдоте "Выгнали из Гестапо за жестокость") Наглядные видео есть тут https://colonelcassad.livejournal.com/4908152.html Имеет за плечами обширный букет разнообразных преступлений.

Но в конечном итоге, его снова загребли, а сегодня впаяли 4 года колонии общего режима. Маловато конечно.

Пирожок спекся на четыре года

Садист, психопат и контрабандист, пытавшийся начать «партизанскую войну» с Кремлем, вернулся на нары

Второй Западный окружной военный суд приговорил к четырем годам колонии украинского националиста, члена запрещенного в России «Правого сектора» Игоря Пирожка, который был вербовщиком экстремистов и готовил отряды к терактам на территории России.

«Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК России (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности), и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением права использования сети Интернет и администрирования групп в течение трех лет», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ по Москве и Московской области.

Экстремиста задержали в Московской области 9 апреля прошлого года. Следствие установило, что на территории Украины под псевдонимом «Роман Чирка» он занимался организацией отряда боевиков «Хорти» для ведения диверсионной войны на территории Российской Федерации. В Москве и области он вел пропаганду, агитируя россиян вступать в группировку и поддерживать идеологию «Правого сектора». При задержании и во время обысков у него была обнаружена агитационная литература, символика и обмундирование «Правого сектора».

Вскоре после задержания провокатора «Правый сектор» в лице спикера группировки Артема Скоропадского от Пирожка отказался, заявив, что еще в 2014 году его исключили за занятие «темными делами». В интервью «Громадському ТВ» Скоропадский сообщил, что активист вступил в их ряды в Бердичеве Житомирской области после госпереворота на Украине.

«Тогда в «Правый сектор» в день приходили по 100-200 человек, и мы не знали его биографию. После того, как он начал делать какие-то бандитские схемы, мы его выгнали. С конца 2014 года он вообще не имеет никакого отношения к «Правому сектору». Безусловно, это была наша ошибка, что мы такого человека взяли», — заявил он.

Причем, скорее всего, Скоропадский не врет. Пирожок, как это ни забавно звучит, вполне мог скомпрометировать даже «Правый сектор».

Игорь Пирожок родился в Одессе и с младых лет имел страсть к разного рода аферам. В ходе осуществления одной из них он «кинул» кого-то, кого «кидать» не следовало, и, спасаясь от бандитов, крышевавших жертву его «кидка», бежал в Первопрестольную.

В Москве несостоявшийся одесский гешефтмахер с головой окунулся в «политику», открыто пропагандируя нацистские взгляды, неоязычество и поклонение Адольфу Гитлеру, представляясь то Ингваром Скаурляйте, то Сергеем Яхонтовым.

Пирожок всеми силами стремился к известности, что его и сгубило. Однажды он устроил пресс-конференцию для иностранных и российских журналистов, пригласив их в одно из помещений Тимирязевской сельхозакадемии (где работал охранником). Там он объявил, что является лидером группировки «Легион «Вервольф», а идеи книги «Майн Кампф» определяют его образ жизни. Затем, сидя на фоне украшенных свастиками знамен, показал им банку с плавающими в спиртовом растворе человеческими ушами. По его словам, они принадлежали одному из его бывших соратников, решившему порвать с «легионом» и поплатившемуся за это жизнью. Все это было показано по телевидению. И оказалось перебором даже для «лихих девяностых», деятельностью одессита заинтересовались компетентные органы.

Впоследствии выяснилось, что эти уши – не муляж и не куплены этим новоявленным Нечаевым у патологоанатомов, а отрезаны Пирожком самолично у убитого при его участии Валерия Старчикова, члена общества «Память» и «РНЕ».

Кроме того Пирожок умудрился пронести на территорию спорткомплекса «Олимпийский» зажигательные бомбы, чтобы сорвать с их помощью проведение «Мессианского еврейского фестиваля». По данным прокуратуры, члены «Легиона «Вервольф» готовились провести аналогичные теракты против «Богородичного центра», религиозной организации «Евреи за Иисуса», Демократического Союза и Российской коммунистической рабочей партии. Они намеревались поджигать кинотеатры, в которых демонстрировался фильм «Список Шиндлера».

Находясь в СИЗО, Игорь Пирожок дважды объявлял голодовку протеста и пытался зашивать себе рот (задолго до Павленского). Обращаясь к собравшимся в зале суда, он заявил, что ощущает «непреодолимое желание размозжить всем присутствующим головы». Однако после того, как психиатрическая экспертиза констатировала его вменяемость, подсудимый резко изменил свою тактику — он неожиданно потребовал себе переводчика с украинского языка и заявил, что всегда являлся идейным украинским националистом, несмотря на то, что, по словам приехавшего на суд отца Пирожка, его сын имеет еврейские корни и был в юности примерным активистом ВЛКСМ.

В 1995 году Игорь Пирожок получил пять лет тюремного срока — что весьма удивило общественность, посчитавшую этот приговор слишком мягким.

Тут надо отметить, что российские правые считали Пирожка провокатором, «засланным казачком», которого власти используют для дискредитации националистического движения. В самом деле, деятельность «Яхонтова» была направлена прежде всего против таких организаций, как «Память» и РНЕ. Так, он совершил налет на Марфо-Мариинский монастырь, где находился офис «Памяти», и планировал убийство главы РНЕ Александра Баркашова.

Впрочем, скорее всего дело в том, что Пирожок всерьез считал себя фюрером всех правых и видел в Баркашове и Дмитрии Васильеве (глава «Памяти») конкурентов.

Как бы то ни было, но уже через три года нациста, садиста и террориста досрочно выпустили на свободу, но вскоре задержали с наркотиками, что повлекло за собой новое заключение.

Освободившись в 2001 году, Пирожок уехал в Прибалтику, немного пожил в России, а затем вернулся домой на Украину, повсеместно занимаясь пропагандой нацизма.

В 2009-м украинская Фемида отправила его на нары, причем по весьма позорной статье. Он был осуждён на три года как организатор подпольной порностудии. В главной роли в снимаемых там «фильмах» зачастую снимался сам Игорь Пирожок, а его «партнерами» по роликам для извращенцев были малолетние мальчики.

Освободился он аккурат перед Майданом и по вполне понятным причинам постарался в очередной раз сменить личину. Стремясь скрыть свой неприглядный статус, в котором он обретался в мечтах лишения свободы, он представлялся как Роман Чирка.

Под эти именем он принимает активное участия в событиях на Майдане, позже примыкает к «Правому сектору» и становится политическим советником руководителя радикалов в Бердичеве и Бердичевском районе. Становится членом общественного совета при Житомирской ОГА (по вопросам люстрации).

Но уже 23 мая 2015 года он был задержан сотрудниками управления СБУ по Житомирской области. В поле зрение спецслужб он попал за распространение оружия и боеприпасов из зоны «АТО». Взяли его с поличным – в момент продажи двух гранат «Ф-1».

Впрочем, вскоре был он отпущен на свободу, несмотря на тяжесть вменяемого преступления и богатое уголовное прошлое. Видимо, сыграло роль «пролетарское происхождение и революционное прошлое».

Но именно тогда от него впервые открестились «правосеки», причем Скоропадский назвал его «Пирожком с ушами», намекая на московскую историю.

Люди, пересекавшиеся с ним на Украине, говорили о том, что Пирожок помимо «творчества» и политики промышляет контрабандой, в том числе и оружия.

В свете всего вышеизложенного можно отметить, что этот негодяй вновь легко отделался. И трудно избавиться от ощущения, что правоохранители недоработали. Ведь вполне можно было бы дорасследовать убийство Старичкова. Кроме того, в то же время недалеко от темерязевской «штаб-квартиры» Пирожка было обнаружено тело убитого мужчины без определенного места жительства. Были все основания полагать, что это – еще одна жертва «пирожковцев», однако по какой-то причине этот эпизод не был включен в дело «легиона Верфольф».

Скорее всего, в послужном списке этого рецидивиста, от которого отказывается даже «Правый сектор», если хорошо покопаться, вполне можно набрать на «пожизняк».

https://asd.news/articles/persony/pirozhok-speksya-na-chetyre-goda/ — цинк