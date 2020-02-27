CША и Великобритания резко нарастили закупку российской нефти

27.02.2020, 9:44, Новости дня

США, Великобритания и Турция в прошлом году резко нарастили импорт российской нефти. Экспорт в Китай, Нидерланды и Германию в денежном выражении почти не изменился.

Cогласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт сырой российской нефти в Соединенные Штаты вырос в 2,4 раза и достиг почти 2,2 млрд долларов, передает РБК. 

В физическом выражении объем экспорта нефти из РФ в США вырос в 2,6 раза (с 1,8 млн до 4,7 млн тонн). 

Уточняется, что увеличение поставок произошло на фоне снижения цен на российскую марку Urals и американских санкций против Ирана и Венесуэлы.

Великобритания нарастила поставки более чем в два раза и в стоимостном выражении (с 493 млн до 1,2 млрд долларов), и в физическом (с 0,98 млн тонн до 2,4 млн тонн).

Также почти в четыре раза в физическом объеме (с 2,1 млн тонн до 8,2 млн тонн) и в 3,5 раза в стоимостном выражении (с 1 млрд до 3,7 млрд долларов) выросли поставки нефти в Турцию.

При этом, как информирует издание, экспорт в КНР, Нидерланды и ФРГ в денежном выражении изменился несущественно.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти. 



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