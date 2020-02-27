Зеленский подписал указ о Дне сопротивления оккупации Крыма

27.02.2020, 9:42, Новости дня

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Соответствующий указ №58/2020 обнародован на сайте главы государства.

В документе отмечается, что День сопротивления оккупации вводится с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории – в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Согласно указу, Кабинет министров должен разрабатывать с участием представителей государственных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и утверждать планы мероприятий до Дня сопротивления оккупации Крыма.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский анонсировал учреждение Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя 26 февраля 2020 года.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли. По данным издания «Крым.Реалии», в проукраинской акции приняло участие около 10 тыс. человек. 

Крымская правозащитная группа группа сообщала, что по «делу 26 февраля» проукраинским активистам в Крыму вынесли восемь приговоров, в том числе к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима был приговорен заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Он был  освобожден в 2017 году в рамках обмена. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / США выделят на проекты для «независимых СМИ» Украины до 500 тыс. долларов

15.02 / В Европе зарегистрирована первая смерть от нового коронавируса

02.02 / Президент Эстонии назвала Тартуский договор действующим

12.02 / «Оказывается, 51 – это весело». Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и призналась, что мечтает о детях

08.01 / Похищенные пиратами в Нигерии россияне освобождены

22.01 / Персональный опекун от государства и пятилетние налоговые каникулы. Зеленский пообещал привилегии инвесторам

21.02 / Лига Европы. Гол Зе Луиша не спас «Порту» от поражения «Байеру»

23.02 / Японка с Diamond Princess обнаружила, что заражена, лишь доехав до родного города

21.02 / Новому руководству Украины надо понять, что без мощного ракетного щита страна не способна защититься – Турчинов

04.02 / Стало известно, какой процент дохода украинцы тратят на еду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика