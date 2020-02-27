Зеленский подписал указ о Дне сопротивления оккупации Крыма

27.02.2020, 9:42, Новости дня

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Соответствующий указ №58/2020 обнародован на сайте главы государства.

В документе отмечается, что День сопротивления оккупации вводится с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории – в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Согласно указу, Кабинет министров должен разрабатывать с участием представителей государственных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и утверждать планы мероприятий до Дня сопротивления оккупации Крыма.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский анонсировал учреждение Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя 26 февраля 2020 года.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли. По данным издания «Крым.Реалии», в проукраинской акции приняло участие около 10 тыс. человек.

Крымская правозащитная группа группа сообщала, что по «делу 26 февраля» проукраинским активистам в Крыму вынесли восемь приговоров, в том числе к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима был приговорен заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Он был освобожден в 2017 году в рамках обмена.