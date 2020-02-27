Софийский университет лишил пособников Гитлера почетных званий

27.02.2020, 9:37, Новости дня

Академический совет Софийского университета принял решение лишить звания почетного доктора наук четырех человек, связанных с властями нацистской Германии, сообщило Болгарское национальное радио.

По его данным, университетские звания были присвоены в 1939-1940 годах личному юридическому советнику Адольфа Гитлера, приговоренному к смертной казни на Нюрнбергском процессе, Гансу Франку, министру Бернгарду Русту, который покончил жизнь самоубийством накануне капитуляции Германии, высшему офицеру СС Эдвалду фон Масову (умер своей смертью и был похоронен с воинскими почестями) и юристу Эдуарду Кольраушу, заложившему юридические основы антисемитской и расистской идеологии (умер до окончания расследования).

Академический совет университета отметил, что указанным лицам «нет места среди заслуженных личностей в области науки, культуры и политики», которым присуждают почетные звания.

«Мы не можем и не будем отказываться от истории, но мы убеждены, что подобный моральный акт станет сигналом для общества о том, что ошибки, допущенные в трудные исторические моменты, могут быть названы и осуждены с целью предотвращения их повторения», – передает ТАСС сообщение старейшего университета Болгарии.

Данное решение было принято на фоне акции болгарских националистов, которые около недели назад сорвали в вузе проведение очередной дискуссии по теме фашизма.

Ранее в МИД Болгарии резко отреагировали на, казалось бы, однозначно позитивное событие – открытие в посольстве РФ в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения народов Восточной Европы от нацизма. Болгарское внешнеполитическое ведомство накануне официально заявило следующее: «Мы советуем российскому посольству не занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса («освобождение»)».

Далее в заявлении утверждалось, что «щиты Советской Армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, удушение гражданского сознания, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских странах». В ответ в посольстве РФ заявили, что обескуражены такой оценкой роли СССР во Второй мировой. 



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