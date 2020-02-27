Путин назвал справедливым целевое обучение

27.02.2020, 9:37, Новости дня

Вариант целевого обучения, после которого выпускник обязан отработать по заключенному до начала учебы контракту или вернуть деньги, является справедливым, считает президент РФ Владимир Путин.

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства не согласился со сравнением такого подхода с крепостным правом.

«Если вы учитесь за собственные деньги, вы имеете право поехать куда угодно и где угодно работать», – передает ТАСС слова российского лидера.

По его мнению, если обучение оплачивает государство по целевой программе, власти могут рассчитывать на то, что выпускник либо отработает по распределению, либо вернет деньги.

«Это же справедливо. Не хочешь работать там, не выполняешь условия контракта, ну верни деньги тогда. Это по-честному», – сказал Путин.

По его словам, такую схему предлагается использовать в сфере здравоохранения.

«В целом, [это] возможный вариант», – сказал он.

Ранее Путин призвал оппозицию предъявить позитивную программу.